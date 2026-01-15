ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤¬°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï£±£µÆü¡¢½êÂ°µÄ°÷£¶¿Í¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Ïµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤ÎÄ¹ºê´²¿Æ¡¢ÀÖÀÐÍýÀ¸Î¾¸©µÄ¤ÈÆîÌîÍµ»Ò¡¦¿À¸Í»ÔµÄ¡¢Ä¹ºêµ×Èþ¡¦Æ±¸©Æôºê»ÔµÄ¤Î·×£´¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ÅÄ¾»Íø¡¦Âçºå»ÔµÄ¤ÈÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Î¾¾ËÜ¸÷Çî¡¦¸µ¶èµÄ¡£¹ñÊÝ¤ÏµÄ