ÆáÇÆ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤Î¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸²Ú¡×¤ò2·î24Æü¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î1³¬¤«¤é¹ñÆâÀþ¥¨¥ê¥¢¤Î4³¬¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢Ì¾¾Î¤ò¡ÖLOUNGE HANA¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£³êÁöÏ©¤¬°ìË¾¤Ç¤­¤ë³«ÊüÅª¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°8»þ¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¡£