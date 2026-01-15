¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼Êü½ÐÀâ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±½¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÊü½ÐÀâ¤¬Î®¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ä´üÂÔ³°¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³°Ìî¤ÎÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û