2024Ç¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¸å¡¢ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Î±¿±Ä·ÐÈñÌó210Ëü±ß¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÁ°Íý»öÄ¹¤ÎÃË¡Ê57¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£