µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å4»þ18Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤òº´ÅÏ»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚË½É÷·ÙÊó¡Û¿·³ã¸©¡¦º´ÅÏ»Ô¤ËÈ¯É½ 15Æü16:18»þÅÀº´ÅÏ¤Ç¤Ï¡¢15ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é15ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£Ä¹²¬»Ô¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó17Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ¢£»°¾ò»Ô¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó17Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ¢£Çðºê»Ô¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó17Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ¢£¿·È¯ÅÄ»Ô¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó17Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ¢£¾®ÀéÃ«»Ô¢¢¤Ê¤À¤ìÃí