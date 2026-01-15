½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÅÞÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ï·èÄê¤·¡¢¸øÉ½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÅÞÆâ¼êÂ³¤­¤ò¿Ê¤á¡¢¡Ö¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¡¢¿·ÅÞ¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÍè½µ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Î¢§¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÃæÆ»²þ³×ÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·