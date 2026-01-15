¥Ö¥¿¤ÎÂ¡´ï¤Ê¤É¤ò¿Í¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¡Ö°Û¼ï°Ü¿¢¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸ÀÍÕ¤âÆâÍÆ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬52.9¡ó¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¤È¡¢¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬15ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£¾­ÍèÅª¤Ê°åÎÅ¤È¤·¤Æ¤Ï53.8¡ó¤¬¡Ö¹ÎÄêÅª¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤¬°Ü¿¢¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï77.0¡ó¤¬Äñ¹³´¶¤òÊú¤¯¤ÈÅú¤¨¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¹ñºÝÀìÌç»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿ÀÎ¤ºÌ»Ò°å»öË¡À©¸¦µæÉôÄ¹¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤