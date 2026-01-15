½÷Í¥¤ÎÀ¾ÅÄ¾°Èþ¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¡È¥ì¥¢¡É¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï¡ÖºòÆüÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥­¥ê¥ó¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¤Î¹­¹ð¤È¤È¤â¤Ë¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡£ºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤Ï¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Î¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó