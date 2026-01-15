¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¤Î72ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÈÂ²¤Ç½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÅìÈøÍý»Ò ¡ÛÉ×¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤óÃÂÀ¸Æü²ÈÂ²¤Ç½ËÊ¡¡Ö72ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥´¥ë¥Õ¹¥¤­¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç¯¤«¤Ê¡×ÅìÈø¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­¤òÁ°¤Ë¡¢V¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÉ×¤ÎÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ò²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð´é¤Ç°Ï¤à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥±¡¼¥­¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×