·Ù»ëÄ£¡Ê¼êÁ°¡ËÌµÅÐÏ¿¤Ç°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤Î¸ò´¹¶È¤ò±Ä¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÂÐºö²Ý¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ñ¶â·èºÑË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Ìµ¿¦²£°æÍþ²»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç²¾ÁÛÄÌ²ß¤ÎÇã¤¤¼ê¤ò½¸¤á¡¢ºòÇ¯1¡Á11·î¤Ë1300²óÄ¶¼è°ú¡£Ìó230Ëü±ß¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯1¡Á4·î¡¢ÌµÅÐÏ¿¤ÇÂçºå¡¢Ä¹Ìî¡¢ÆÊÌÚ¤Î3ÉÜ¸©¤Î20ÂåÃËÀ­3¿Í¤Ë²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ö¥é¥¤¥È¥³¥¤¥ó¡×¤òÈÎÇä¤·¡¢