¹â»ÔÁíÍý¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤«¤é°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿¤­¤ç¤¦¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Àè¤Û¤É¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£µÞÅ¾Ä¾²¼¤Ç·è¤Þ¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ·ëÀ®¡£Æ±¤¸ÃæÆ»Ï©Àþ¤ò·Ç¤²¤ëÎ¾ÅÞ¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤È¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¸á¸å3»þ¤«¤é¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢