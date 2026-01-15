¤­¤ç¤¦¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¤ËÈæ¤Ù230±ß°Â¤¤5Ëü4110±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£°ì»þ600±ß°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü4000±ßÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î3±Ä¶ÈÆü¤Ç3200±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿È¿Æ°¤ÇÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÆ°¤­¤¬Áê¾ì¤ò²¡¤·²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¡£È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¡¦¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åìµþ»Ô¾ì