B2ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤ÎÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤Ï1·î15Æü¡¢ÆüËÜÂç³Ø3Ç¯À¸¤Î»³ÅÄÅ¯ÂÁ¤ò¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ËÌ³¤½Ð¿È¤Î»³ÅÄ¤Ï188¥»¥ó¥Á84¥­¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£Çò³ò³Ø±à¹â¹»ºß³Ø»þ¤Ë¤ÏU18ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡ÖFIBA U18 ¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢ 2022¡×¤Ë½Ð¾ì¤·½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¸½ºßºß³ØÃæ¤ÎÆüËÜÂç³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÂè77²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¡×¤Ç2»î