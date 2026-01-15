TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ø¼°SNS¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤¬2·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡ÖConfetti¡×¤ÎMusic Video¥Æ¥£¥¶ー¡ÊÍ½¹ð¡ËÆ°²è¤¬¸ø³«¡£3¿Í¤Î¥­¥åー¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤ÎÈ±¿§¡õ°áÁõ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤MISAMO¿·¶Ê¡ÖConfetti¡×¥Æ¥£¥¶ー¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÍ¡¹¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ªMISAMOÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¥Ó¥¸¥å