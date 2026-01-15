À¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊWBSC¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢2027Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè4²ó¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î³«Ëë¥é¥¦¥ó¥É¤ÈÍ½Áª½Ð¾ì12¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè4²óÂç²ñ¤«¤é¤Ï¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¡£2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÎWBSCÃË»ÒÌîµåÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°Ì12¥Á¡¼¥à¤¬¡¢2027Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿4¥Á¡¼¥à¤Î·×16¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¤Î4ÏÈ¤Ï¡¢WBSCÃË»ÒÌîµåÀ¤³¦¥é¥ó