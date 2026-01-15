ÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¡¢·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÂüºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤ÎÂü¡×¹»Äí¤Î¶õ¤òÉñ¤¦¾®³ØÀ¸¤ä±à»ù¤¬ÃÏ°è¤Î¿ÍÃ£¤ÈÂüºî¤êÂÎ¸³·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô 1·î15Æü¸áÁ°¡¢Å·Áð»ÔÁÒ³ÙÄ®¤ÎÁÒ³Ù¾®³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂÎ¸³²ñ¤Ï¡¢Å·ÁðÃÏ¶è¾¯Ç¯·Ù»¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ï¢Íí¶¨µÄ²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ÁÒ³Ù¾®³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸¤ä¡¢¶áÎÙ¤ÎÎêÍÛÍÄÃÕ±à¡¢ÁÒ³ÙÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤éÌó20¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿