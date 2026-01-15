Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë5Ëü4000±ß¤òÆÍÇË¡¢15Æü¤Ï²¼¤²¤¿¤¬¡¢°ì»þ¤ÏÁ°Æü¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬¿Ê¤à¤À¤í¤¦¤È¤Î´üÂÔ´¶¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»Ê²ñ¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¤À¡£¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤äÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤â¶Á¤¤¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¡Ö³ô¹â¤È±ß°Â¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³