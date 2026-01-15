¥¹¥È¥ìー¥È¤â¥Õ¥ì¥¢¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤æ¤ë¤Ã¤ÈÀü¤±¤ë¡Ö¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£º£²ó¤Ï¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤¹¤ë¥³ー¥Ç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¡£ Âç¿Í¤¬Â¨¥·¥ã¥ì¤ëÀÚ¤êÂØ¤¨¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º ¡ÚLEPSIM¡Û¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¡×\6,990¡ÊÀÇ¹þ