°æ¾å¡½ÃæÃ«Àï¤Ë³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¡¢Á°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬5·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡È¤½¤ÎÀè¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÌÜ¤â¡£¡È¥Ð¥à¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£