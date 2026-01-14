Treasure Japan¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¤Î»û±¡¤äÆüËÜ²È²°¤Ç½ñÆ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤·¤Æ3·î¤è¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤Ç¤â¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ê´°Á´¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿¤Î½ñÆ»Ê¸²½ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ÈÀº¿À¤Ë¿¼¤¯¿È¤òÃÖ¤­¡¢ËÜµ¤¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¿ÍÀ¸¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÆüËÜÂÎ¸³¡É¤ò¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÁØ¸þ¤±¤ËÆÏ¤±¤ë¡£ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÀº¿ÀÀ­¤Ë¿¨¤ì¤ë½ñÆ»ÂÎ¸³Treasure