ÃÏ°èÁÏÀ¸±þ±çÃÄ¤Ï¡¢ÆüËÜPTAÁ´¹ñ¶¨µÄ²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÂÐ¤·¡¢PTA³èÆ°¤Î»ñ¶â»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¶¨»¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥ï¥ó¥ê¡¼¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷À©Í¥ÂÔ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCOCOPiTA(¥³¥³¥Ô¥¿)¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÈPTA¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿µ¡Ç½Í¥ÂÔ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦COCOPiTASBI¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¶âÍ»¡¦·èºÑ¶È³¦½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëARIAÄó¶¡¤Î·èºÑµ¡Ç½¤òÍ­¤¹¤ë¡ÖCOCOPiTA¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¡¦¥Æ