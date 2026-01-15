¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÖCBD¡×¤ÎÍ½ÌóÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Ë¡²þÀµ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿°ÂÁ´À­¤È¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¿åÍÏÀ­¥ê¥­¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥·¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡ÖCBD¡× Í½ÌóÀè¹ÔÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)³«È¯¡¦ÈÎÇä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ÈÎÇä·Á¼°¡§Í½ÌóÀè¹ÔÈÎÇä