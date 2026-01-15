³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤­´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¹­¤¬¤ëÇß¤·¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢°ìÂ­Áá¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë2ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡ÖÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤­´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Çß¤·¤½Ì£CH¡×   È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü(²Ð) Á´¹ñÈ¯ÇäÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹