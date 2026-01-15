¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î»Ø´ø´±¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ï¿·²ÃÆþMF¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£±Ñ¡ØBBC¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯²Æ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£º£Åß¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤·¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡£¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿