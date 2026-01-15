¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤ò¿·´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Á¥½Ð¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç2Éô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤ÈÂÐÀï¡£¥ì¥¢¥ë¤Ï¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ä¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤Ê¤É²¿¿Í¤«¤Î¼çÎÏ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Î42Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£Á°È¾AT¤Ë¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿