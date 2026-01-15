¡ÖChatGPT¡×¤È¡ÖNotebookLM¡×¤Ç¡¢ ¾ðÊó²áÂ¿»þÂå¤Î´ë¶È¸¦µæ¤ò¡ÖÂ®¤¯¡¢¿¼¤¤¡×¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë ¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎCTO¡¦·§ß·½¨Æ»¤¬²òÀâ¤¹¤ëÏ¢ºÜ ¡ÖAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡× ¡£ ¡ÊÏ¢ºÜÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë Ê¸¡§ ¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»³ô¼°²ñ¼Ò CTO ·§ß·½¨Æ» Ï¢ºÜ¡ÖAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡× ①¡ÚAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡Û ChatGPT¤ÈNotebookLM ¤Ç¡ÖÂ®¤¯¡¢¿¼¤¤¡×´ë¶È¸¦µæ¤ò¼Â¸½ ¡ÊËÜµ­»ö¡Ë②¡ÚAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡ÛÀ¸À®AI¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¡ÈÅÁ¤ï¤ë¡É¿¦Ì³·Ð