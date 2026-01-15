¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖREDMI Buds 8 Lite¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÀ½ÉÊ3¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ REDMI Buds 8 Lite ¡ÖREDMI Buds 8 Lite¡×¤Ï¡¢ºÇÂç42dB¤Î¹­ÂÓ°èÂÐ±þ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£ ¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÂç8»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂç36»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢10Ê¬´Ö¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç2»þ´Ö¤Î²»³ÚºÆÀ¸¤¬¤Ç¤­¤ë