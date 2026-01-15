°Ï¸ë¤ÎÂè29´ü½÷Î®´ýÀ»Àï3ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤ÇËå¤Î¾åÌîÍü¼Ó½÷Î®´ýÀ»¡Ê±¦¡Ë¤ÈÂÐ¶É¤¹¤ë»Ð¤Î¾åÌî°¦ºéÈþ½÷Î®Ì¾¿Í¡á15Æü¸á¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô°Ï¸ë¤ÎÂè29´ü½÷Î®´ýÀ»Àï3ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè1¶É¤Ï15Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¤ÇÂÇ¤¿¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¾åÌî°¦ºéÈþ½÷Î®Ì¾¿Í¡Ê24¡Ë¤¬195¼ê¤Ç¾åÌîÍü¼Ó½÷Î®´ýÀ»¡Ê19¡Ë¤Ë¹õÈÖÃæ²¡¤·¾¡¤Á¤·¡¢Àè¾¡¤·¤¿¡£Ìó40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤·¤¿»ÐËå¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¡¢»Ð¤Î¾åÌî½÷Î®Ì¾¿Í¤¬¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¾åÌî½÷Î®Ì¾¿Í¤Ï¡ÖÂÐ¶ÉÃæ¡¢Ëå¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç