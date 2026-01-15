きょう（15日）午後、岡山県美咲町で住宅1棟を全焼する火事があり、屋内から1人が遺体で見つかりました。 きょう（15日）午後0時半ごろ、美咲町中垪和の髙本志茂枝さん（93）の家から火が出ました。髙本さんの長女が近所の住宅に駆け込んで通報を依頼、この家の男性が119番通報しました。 消防が駆けつけ消火に当たっていますが、火は木造2階建ての住宅1棟約154平方メートルを全焼し、なお延焼中で鎮火には至