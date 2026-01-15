¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Ï15Æü¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â1Ç¯¤ÎSFÇòÃ«ÃìÀ¿¡Ê¤Á¤å¤½¤ó¡Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê16¡Ë¤¬ºß³ØÃæ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ëÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£23Æü¤Î¥Û¡¼¥àÆàÎÉÀï¡ÊÊ¡²¬¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤«¤éÂÓÆ±¤¹¤ë¡£ÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÎÇòÃ«¤ÏÃæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾®³Ø3Ç¯¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡Ãæ¡Ê»°½Å¡Ë¤ÇÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ3Ï¢ÇÆ