¡Èµ»¤¢¤ê¡É¤Î°ì·â¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¸½ÃÏ£±·î14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£³¡Ý£±¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂ©¤ò¿á¤­ÊÖ¤¹Á¯Îõ¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¤Î¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î45¡Ü£µÊ¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«¤¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤¤