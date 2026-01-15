Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê15Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿Íî¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô°Â¤ò¼õ¤±¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤­¤¤È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î°ì³Ñ¤ËÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤êÃíÊ¸¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ230±ß73Á¬°Â¤Î5Ëü4110±ß50Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤ÏÏ¢Æü¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢24.82¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3668.98¡£½ÐÍè¹â¤ÏÌó24²¯4526Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£