ÈþÌ£¤·¤µ¡¢´ÊÊØÀ­¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¡£¡ÖÀìÌçÅ¹¤òÄ¶¤¨¤ëÀìÌçÅ¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ2024Ç¯¤ËÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Åö¼Ò¤ÏÎäÅàÌÍÀì¶È¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¤â¤È¤â¤È1974Ç¯¤ËÂçºå¥¬¥¹¤ÎÂ¿³Ñ²½·Ð±Ä¤Î²¼¡¢±ÕÂÎ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿Å·Á³¥¬¥¹¤òµ¤²½¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀ¸¤¸¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹162ÅÙ¤ÎÎäÇ®¤¬¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤ÆÈ¯°Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬ÎäÅà¿©ÉÊ¡£¶áµ¦ÎäÇ®¤È¤·¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿Åö¼Ò¤Ï°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÎäÅà