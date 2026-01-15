Èþºé·Ù»¡½ð ²¬»³¸©ÈþºéÄ®ÃæÔºÏÂ¤Ç½»Âð¤¬1¸®¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤¿²È¤Ë¤Ï93ºÐ¤Î½÷À­¤È73ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤¬2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ²Ð»ö¤Î¸å¡¢93ºÐ¤Î½÷À­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¤³¤Î½÷À­¤È¤ß¤Æ°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ä¹½÷¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹ºÝ¡¢±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤Æµ¤Æ»Ç®½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£