¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥É¥ë¥«¥Ê¥À¡¢¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É·ÑÂ³Ãæ¡¢Â­¸µ£±¡¥£³£¹£°£°ÉÕ¶á¤ÇÂ­Æ§¤ß¤â 1.3989¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 1.3949°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 1.3947¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 1.3917°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë 1.3904100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 1.3898¸½ÃÍ 1.385110Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 1.3837200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 1.3820°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 1.3782°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 1.378021Æü°Ü