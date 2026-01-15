2025Ç¯12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¡Ù¤Ç¤Ï¡¢TVer¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é2½µ´Ö¤Ç3¥¿¥¤¥È¥ëÎß·×529Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£(ÇÛ¿®¿ô¡§5,294,592¡¿TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡¢´ü´Ö¡§12¡¿30¡Á1¡¿12)¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ªÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¿Íµ¤4´ë²è¡Ö±¿Æ°¿À·Ð°­¤¤·Ý¿Í¡×¡¢¡ÖºÐËö¡ª²ÈÅÅ·Ý¿Í¡×¡¢¡Ö¤µ¤ó¤ÞvsÇä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê·Ý¿Í¡×¡¢¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯Âç¾Þ2025¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê