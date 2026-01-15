¡Öµï»Ä¤ê¼ø¶È¡×¤Ï2¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡£½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¸ÉÆÈ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë½Î¹Ö»Õ▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Îº´ÁÒ¿¿Èþ¡¦42ºÐ¡£Ì¼¤Î¾®½Õ¤¬¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤È²¿¤«¤ÈÊªÆþ¤ê¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¥·¥Õ¥È¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤È²È»ö¤ÎÎ¾Î©¤ÇÀº°ìÇÕ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¾®½Õ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¿¿Èþ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¾®½Õ¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡Ä¤Ê¤ó¤È½ÎÄ¹¤Ï¡¢¾®½Õ¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÉûÃ´Ç¤¡¦¿¹ÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£