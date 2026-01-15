¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ï1·î15Æü¡Á2·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖËãíå¤ª¤Ç¤ó¡×¤ò¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó66Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£Ëãíå¤ª¤Ç¤óÆ±¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤­¤¿¤ª¤Ç¤ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖËãíå¤ª¤Ç¤ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ïµí¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Åâ¿É»Ò¤ÈÆ¦ÈÄ¾ß¤ÇÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀÖ¿§¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê´Ëö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Û¡¼¥ë(Î³)¤Î²ÖÜ¥¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¯Îõ¤Ê¹á¤ê¤Èáã¤ì¤ò´¶¤¸¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£