¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤«¤éÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¡£2026Ç¯6·î¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤»¤¤¤È¡¦¤¬¤¯¤»¤¤¤Ø¤ó¡¼¡Ë¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù ¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤»¤¤¤È¡¦¤¬¤¯¤»¤¤¤Ø¤ó¡¼¡Ë¡×  ²Á³Ê¡§³Æ1¸Ä 1,100±ß¡¿1BOX¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)ÈÎÇäÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯6·î ¢¨1·î19Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹