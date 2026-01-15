£µÆü¡¢°Âµ«¾ÊÐ¸½£»Ô¤Î²ÚÂËÉ´Áð±àÉ÷·Ê¶è¤Ç¡¢¡ÖÑé¹üÎÅÆÇ¡Ê¤«¤Ã¤³¤Ä¤ê¤ç¤¦¤É¤¯¡Ë¡×¤Î¸Î»ö¤ò±é¤¸¤ë´Ø±©¡Ê¤«¤ó¡¦¤¦¡ËÌò¡Êº¸¡Ë¤È²ÚÂËÌò¡Ê±¦¡Ë¤ÎÇÐÍ¥¡£¡ÊÐ¸½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ìä¶âÀµ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¹çÈî1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ°Âµ«¾ÊÐ¸½£¡Ê¤Ï¤¯¤·¤å¤¦¡Ë»Ô¤Ï3700Ç¯Í¾¤ê¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÌôÅÔ¡×¤Ç¡¢ÁâÁà¡Ê¤½¤¦¡¦¤½¤¦¡Ë¤ä²ÚÐÉ¡Ê¤«¡¦¤À¡Ë¤Ê¤É»°¹ñ»þÂå¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿ÍÊª¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡££µÆü¡¢°Âµ«¾ÊÐ¸½£»Ô¤Î²ÚÂËÉ´Áð±àÉ÷·Ê¶è¤Ç¡¢Ë×Æþ·¿Ãæ°åÌô¼Â·Ê·à¡Ö°ìÂå¿À°å¡×