TSMC¤Î¥í¥´¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬15ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯12·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤È½ãÍø±×¤¬¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°´üÈæ31.6¡óÁý¤Î3Ãû8090²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó19Ãû1Àé²¯±ß¡Ë¡£½ãÍø±×¤Ï46.4¡óÁý¤Î1Ãû7178²¯ÂæÏÑ¸µ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£