±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡Ë¤Îºî¼Ô²ÖÂô·ò¸ã»á¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1983Ç¯¤«¤é84Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥³¥Ê¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÅÁÀâ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¤Î´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ò¥Ø¥¯¥»¡Ó¡×¤¬26Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¿·ºî¥Ü¥È¥à¥º¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Î50¼þÇ¯µ­Ç°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖGHO