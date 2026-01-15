¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼Season2¡× "ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ"¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Ë¤¢¤ë¥á¥ó¥ºÈþÍÆÉô°÷¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤­¡¢"Å®°¦BL"¤È¤·¤ÆÇúÈ¯Åª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤¿"¥³¥¹¥é¥Ð"¤³¤È¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡×(¸¶ºî¤ÏÆêÅç¤µ¤Á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è)¡£ÆÃ¤Ë¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±üÌîÁÔ¡õË­ÅÄÍµÂç¤Ë¤è¤ë"¤µ¤Ï¤Ê¤Ä(º´¶¶ÅÍ¿¿¡õ´ÖµÜÜ§)"¿Íµ¤¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤Û¤ÉÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢2024Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Á°ºî¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö#¥É¥é¥Þ¥³¥¹¥é¥Ð¡×¤¬£Ø¤Î¥È¥ì