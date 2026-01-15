¥½¥Õ¥¡¤Ç?¿²Íî¤Á?ºòÇ¯3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡ÖKAT-TUN¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾åÅÄÎµÌé¤Î?¿²´é?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¥É¥é¥ÞÀ»¥é¥ÐÂè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¾åÅÄ±é¤¸¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹Ã´Åö¡¦²¦»ÒÏÂ¹°¤¬¡¢ºÊ¡¦Áêß·¥Ï¥ëÌò¤ÎÀÐ°æ°ÉÆà¤ÎÆ¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢²¦»Ò¤¬¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î