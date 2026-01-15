白い水着で両手を前に?グラビア界の超逸材?と呼ばれる郄野真央が透け透けの水着で?ウマポーズ?を決め話題になっている。年明けの「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)の表紙と巻頭グラビアを飾った郄野。「今年は午年なので『ウマ』(絵文字)？ポーズ週刊少年チャンピオンみたよねーー？」とインスタグラムに書き込み、白い透け透けの水着で両手を前に突き出して笑顔のポーズを披露している。フレッシュな姿には