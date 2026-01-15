７日、長江沿いに整備された沙市洋碼頭文創園。（ドローンから、荊州＝新華社記者／杜子璇）【新華社荊州1月15日】中国湖北省荊州市では近年、歴史文化街区の修復・再開発を進めている。長江沿いに位置する沙市区では、旧港湾地区の歴史や工業遺産を生かし、文化展示施設や川沿いの観光エリア、スポーツ施設、スタートアップ向けの創業支援スペースなどを備えた複合施設「沙市洋碼頭文創園」を整備した。かつての港や工場