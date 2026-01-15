¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù¡Ê¸å11¡§10¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¤È¥Ö¥é¥êÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÚÉä¤ò¹ØÆþ¡Ä°­Àï¶ìÆ®¤¹¤ëGACKT¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ÈÍ¾ÃÌ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¤Ï¡Ö´ØÀ¾¿Í¤¬°¦¤·¤¿25¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ¾ÃÌSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢2025Ç¯¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÀîÅç¤Ï¡¢