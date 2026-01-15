ËÌµþ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï1·î14Æü¡¢»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë²þÁ±³èÆ°²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌµþ»Ô¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢1300¹»°Ê¾å¤Î¹»Æâ¿©Æ²¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿1600°Ê¾å¤Î²þÂ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´°Î»¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¿©Æ²¤Î·úÀß¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï²áµî¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ÎÀ©Ìó¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢¹»Æâ¿©Æ²¤Çµë¿©¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤é¤Ë³Ø¹»¤Ç²¹¤«¤¯¤Æ±ÉÍÜ²Á¤¬