¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆó¡Ê43¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¥¸Í¥µ¥ª¥ê¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤ÇÄ¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÏÃÂê¤ÎÂ©»Ò¡õÀÆÆ£¿µÆó¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È2017Ç¯12·î¤ËÀÆÆ£¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢2019Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿À¥¸Í¡£Instagram¤ÇÄ¹ÃË¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡£¤ªÌÜÌÜ¤¬åºÎï¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡£¤«¤Ã