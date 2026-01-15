昨日、軍師・黒田官兵衛や信長の長男・織田信忠などのキャストが発表されたばかりの大河ドラマ『豊臣兄弟！』ですが、大河「豊臣兄弟！」黒田官兵衛や加藤清正、織田信忠など、新キャスト７名が一挙発表！新たに、織田の脅威・武田信玄をはじめとしたキャスト第７弾が発表されました。今回、武田信玄を演じる郄嶋政伸さんは、1996年（平成8年）に放送されたNHK大河ドラマ35作目「秀吉」で、豊臣秀長を演じています。武田信玄